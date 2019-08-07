شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تجهز مستشفى ميداني متنقل لخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (منى)

جهّزت وزارة الصحة، للعام الثاني على التوالي مستشفى ميدانياً متنقلاً بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن خلال آدائهم فريضة الحج.

ويوجد المستشفى الميداني المتنقل بعرفات شمال مسجد نمرة وفي مناطق الاحتياج، ويضم طاقماً طبياً من أطباء وممرضين وأطباء استشاريين.

وأوضحت وزارة الصحة أن المستشفى الميداني المتنقل يحتوي على 11 سريراً، منها سريران عناية مركّزة و4 أسرة للتنويم و5 كراس للرعاية الطبية, كما يحتوي على تجهيز عالٍ، حيث يضم عدداً من أجهزة التنفس الصناعي وعدداً من أجهزة صدمات القلب, ويقدم المستشفى الميداني خدمة عناية مركزة للحالات الحرجة, بالإضافة للخدمات الطارئة, ويحتوي على أوكسجين مركزي وعدد من أجهزة الضغط وأجهزة السكر وقياس الحرارة لتقديم خدمة طبية متكاملة, ويضم المستشفى الميداني طاقماً طبياً متكاملاً من أطباء جراحة وأطباء عناية مركزة وتمريض لتقديم خدمة طبية متكاملة لحجاج بيت الله الحرام.

كما أن المستشفى الميداني المتنقل مزود بوحدة اتصال للتواصل مع غرفة العمليات متى ما دعت الحاجة, كما يحتوي على وحدة أوكسجين مركزي، وكذلك مولد كهرباء بإمكانه الوقوف والعمل لمدة 5 أيام متواصلة.

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من جهة أخرى أنهت وزارة الصحة تطبيق نظام الملف الطبي الإلكتروني EMR في 8 مستشفيات و 55 مركز رعاية صحية أولية بالمشاعر المقدسة ، تطلب ذلك بناء شبكة سلكية ولاسلكية، بها أكثر من 8000 نقطة تربط آلاف الأجهزه وتجهيزات الكمبيوتر والأجهزه الطبية،فيما تم تدريب آلاف من منسوبي الصحة من أطباء وتمريض وفنيين على هذا النظام.

وأكدت" الصحة" أن الملف الطبي الإلكتروني سيعمل على تحسين جودة وأداء وأمان الخدمة الصحية، من خلال أتمتة إجراءات وخدمات هذه المنشآت، ابتدءاً من قسم الاستقبال وخدمات العيادات والطوارئ إلى التنويم والعناية المركزه، والأقسام الداخلية الطبية المختلفة، إضافة إلى إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية ، وتقديم الخدمات العلاجية والدوائية.

يٌمكن التطبيق الحاج من الاستفادة من الخدمة الصحية عند انتقاله بين مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في المشاعر ومتابعة واستكمال أي خدمات صحية يحتاج اليها.

وصمم هذا النظام لتطوير الخدمات الصحية لضيوف الرحمن لتحقيق تكامل الخدمات بين مستشفيات المشاعر ومستشفيات منطقة مكة، فعلى سبيل المثال تتم قراءة كل الفحوصات الإشعاعية في مستشفيات العاصمة المقدسة من خلال خدمات الأشعة الاتصالية، فيما تم التكامل والربط مع مركز المعلومات الوطني ووزارة الحج في عملية التسجيل وتوثيق بيانات الحاج.

يذكر أن نظام الملف الطبي الإلكتروني يزود لحظياً منصات مركز القيادة والتحكم في "الصحة" بجميع البيانات والمعلومات عن صحة ضيوف الرحمن، وأهم الأمراض والمشاكل الصحية، وتوزيعها في منطقة المشاعر، إضافة إلى وضع الأسرة في المستشفيات من حيث الإشغال, ومستوى الازدحام في الطوارئ والعيادات، ومتوسط مدة انتظار الخدمات، وغيرها من المؤشرات المساندة لاتخاذ القرار.