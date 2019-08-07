شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة بالعاصمة الأفغانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وجدد المصدر تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد آفة الإرهاب وجميع مظاهر العنف والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة بالعاصمة الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.