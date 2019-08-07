شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير منطقة مكة يستقبل قائد قوات الدفاع المدني في الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء)، قائد قوات الدفاع المدني في الحج اللواء حمود الفرج، يرافقه مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري.

وقدّم الأمير بدر بن سلطان شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني على الأعمال التي يقومون بها والجهود التي يبذلونها للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال الإستقبال إلى إيجاز عن خطة المديرية العامة للدفاع المدني خلال موسم حج العام الحالي، التي ينفذها أكثر من 17 ألف رجل دفاع مدني، مدعّمين بما يزيد عن 3 آلاف آلية.