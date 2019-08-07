لأول مرة وضمن موسم صيف "عالم تركوازي" مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تطلق عروضها الصيفية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضمن موسم صيف "عالم تركوازي"، وإنطلاقا من إستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز نمط جودة الحياة على شواطئها الخلابة، أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن إطلاقها حملة عروضها الصيفية، تحت شعار "إطلالة تركوازية وسيارة هدية"، وذلك حتى 31 أغسطس 2019م.

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تتميز حملة "إطلالة تركوازية وسيارة هدية" والتي تطلقها المدينة الاقتصادية لأول مرة، بتقديم عروض للسيارات مجاناً عند شراء الوحدة السكنية، فبالإضافة إلى السيارة الهدية تعطي المدينة فترة سداد مرنة على الوحدات السكنية لمدة 5 بدون أي هامش ربح، وبدفعة أولى لاتتجاوز 20% وإستلامها ومميزات وخصومات أخرى للدفع النقدي.

بهذه المناسبة أوضح السيد تشارلز بيلي، الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن سعادته بإطلاق حملة العروض الصيفية "إطلالة تركوازية وسيارة هدية" حيث ذكر قائلاً "إن الأحياء السكنية بالمدينة الاقتصادية تمتلك مواصفات تجتمع فيها عدة عناصر ملهمة، تميزها عن أي مشاريع سكنية أخـرى في المملكة، خاصة الباحثين عن الترفيه والإسترخاء والاستجمام بالقرب من شاطىء البحر، بأحياء تقع داخل مجتمع سكني يقدم أعلى درجات الخصوصية والأمان والفخامة وبخدمات بنية تحتية متقدمة فضلاً عن الشبكة الذكية لتصريف مياه الأمطار".

الجدير بالذكر أنه تم تصميم الأحياء السكنية المختلفة لتلبي كافة متطلبات الحياة العائلية وتتماشى مع برامج جودة الحياة والرؤية 2030 بضرورة توفير السكن المناسب للعائلة السعودية مكتمل الخدمات والمقومات الأساسية، حيث سيتمتع السكان بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة داخل المدينة، والتي تشمل مرافق حيوية وإجتماعية تتنوع بين سلسلة من المطاعم والمحلات التجارية وخدمات الرعاية الصحية والأمن والسلامة، إضافة إلى المساجد والحدائق، ومرافق تعليمية وترفيهية ورياضية متكاملة.