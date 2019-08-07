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نظمت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، التي ترعى "الخليج 365" أنشطتها إعلامياً، محاضرة توعوية لحجاج حملة "حج كيان " الرابعة لهذا العام 2019م في مقر الجمعية بحي الفلاح. قدمتها الداعية مشرفة الحملة ايمان فهد مشاري السعدون.
وتحدثت "إيمان" عن رحلة الحج وأكدت ضرورة عدم الشحناء والجدال والصبر على الأذى وضرورة تصحيح المقاصد والبحث عن حدود الله وعدم مخالفتها ورد الحقوق إلى أصحابها وحل المشاكل وإصلاح العلاقات والتغافل عن الزلات وإصلاح ذات البين وصدق الحديث والنصح بالقول والعمل. والتعاون والتآزر والايثار.
جدير بالذكر أن جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة تنفذ حملة حج كيان للسنة الرابعة على التوالي.
وقالت سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة: عملت الجمعية على تجهيز الحملة "الرابعة " لحج كيان بعد نجاحها في السنوات الماضية بتحجيج 96 حاجاً وحاجة من الأيتام، وذلك باختيار إحدى الحملات المصرح لها والترتيب لكل ما يسهل لهم الأداء ويحفظ لهم كرامتهم.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 03:45 PM
"الخليج 365" الراعي الإعلامي لأنشطة الجمعية"كيان للأيتام" تنظم محاضرة توعوية لحجاج الحملة الرابعة
نظمت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، التي ترعى "الخليج 365" أنشطتها إعلامياً، محاضرة توعوية لحجاج حملة "حج كيان " الرابعة لهذا العام 2019م في مقر الجمعية بحي الفلاح. قدمتها الداعية مشرفة الحملة ايمان فهد مشاري السعدون.
وتحدثت "إيمان" عن رحلة الحج وأكدت ضرورة عدم الشحناء والجدال والصبر على الأذى وضرورة تصحيح المقاصد والبحث عن حدود الله وعدم مخالفتها ورد الحقوق إلى أصحابها وحل المشاكل وإصلاح العلاقات والتغافل عن الزلات وإصلاح ذات البين وصدق الحديث والنصح بالقول والعمل. والتعاون والتآزر والايثار.
جدير بالذكر أن جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة تنفذ حملة حج كيان للسنة الرابعة على التوالي.
وقالت سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة: عملت الجمعية على تجهيز الحملة "الرابعة " لحج كيان بعد نجاحها في السنوات الماضية بتحجيج 96 حاجاً وحاجة من الأيتام، وذلك باختيار إحدى الحملات المصرح لها والترتيب لكل ما يسهل لهم الأداء ويحفظ لهم كرامتهم.
، "كيان للأيتام" تنظم محاضرة توعوية لحجاج الحملة الرابعة ،
المصدر : الخليج 365
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