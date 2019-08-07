، تطبيق نظام الملف الطبي الإكتروني بالمشاعر المقدسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - على مستوى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية

أنهت وزارة "الصحة" تطبيق نظام الملف الطبي الإلكتروني EMR في 8 مستشفيات و55 مركز رعاية صحية أولية بالمشاعر المقدسة، تطلب ذلك بناء شبكة سلكية ولاسلكية، بها أكثر من ثمانية آلاف نقطة تربط آلاف الأجهزة وتجهيزات الكمبيوتر والأجهزه الطبية.

وتم تدريب آلاف من منسوبي الصحة من أطباء وتمريض وفنيين على هذا النظام.

وأكدت "الصحة" أن الملف الطبي الإلكتروني سيعمل على تحسين جودة وأداء وأمان الخدمة الصحية، من خلال أتمتة إجراءات وخدمات هذه المنشآت، ابتداءً من قسم الاستقبال وخدمات العيادات والطوارئ إلى التنويم والعناية المركزه، والأقسام الداخلية الطبية المختلفة، إضافة إلى إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية، وتقديم الخدمات العلاجية والدوائية.

ويمكّن التطبيق الحاج من الاستفادة من الخدمة الصحية عند انتقاله بين مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في المشاعر ومتابعة واستكمال أي خدمات صحية يحتاج اليها.

وصمم هذا النظام لتطوير الخدمات الصحية لضيوف الرحمن لتحقيق تكامل الخدمات بين مستشفيات المشاعر ومستشفيات منطقة مكة، حيث تتم قراءة كل الفحوصات الإشعاعية في مستشفيات العاصمة المقدسة من خلال خدمات الأشعة الاتصالية، إضافة إلى التكامل والربط مع مركز المعلومات الوطني ووزارة الحج في عملية التسجيل وتوثيق بيانات الحاج.

يذكر أن نظام الملف الطبي الإلكتروني يزود لحظياً منصات مركز القيادة والتحكم في "الصحة" بجميع البيانات والمعلومات عن صحة ضيوف الرحمن، وأهم الأمراض والمشاكل الصحية، وتوزيعها في منطقة المشاعر، إضافة إلى وضع الأسرة في المستشفيات من حيث الإشغال، ومستوى الازدحام في الطوارئ والعيادات، ومتوسط مدة انتظار الخدمات، وغيرها من المؤشرات المساندة لاتخاذ القرار.