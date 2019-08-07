، فيديو لمسؤول أردني: الملك سلمان بن عبدالعزيز أب لكل العرب ،

محمد بن مسعود - الدمام - لحظة دخوله مع وفد حجاج بلاده وحديثه عن رحلته إلى الحج

قال أمين عام وزارة الصحة الأردنية الدكتور حكمة أبوالغول: إن المملكة العربية السعودية تسخّر إمكانيات جبارة في خدمة حجاج بين الله الحرام، وما تقدمونه جميعاً في راحة الحجاج شيء عظيم تؤجرون عليه.

وأضاف: أنا أعتبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أباً لكل العرب.

جاء ذلك في مقطع فيديو بثه المركز الإعلامي للمعسكر الكشفي التابع لـ"تعليم تبوك" لحظة دخول الدكتور "أبوالغول" مع وفد حجاج من الأردن للأراضي السعودية وحديثه عن رحلته إلى الحج.

يذكر أن كشافة "تعليم تبوك" جهزت معسكراً كشفياً متكاملاً لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر منفذ حالة عمار، كما جهزت وزارة الصحة عيادة طبية متكاملة تقدم خدماتها على مدار الساعة دون توقف، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها قوة أمن الحج والجمارك والجوازات.