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تواصل بلدية مركز الحازمي أعمالها بإزالة آثار الأمطار التي هطلت على محافظة بيشة والمراكز التابعة لبلدية الحازمي بغزارة، وذلك عبر شفط المياه، وإزالة الأتربة، وإصلاح المسارات التي أثرت عليها السيول.
وأوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أن البلدية استنفرت إمكانياتها كافة لمواجهة هطول الأمطار التي تركزت بغزارة على المراكز التابعة للبلدية، مبيناً أن البلدية تواصل حتى هذه اللحظة جهودها بمشاركة الجهات ذات العلاقة والتعامل الفوري مع عملية تصريف مياه الأمطار للمواقع المخدومة من خلال شبكات تصريف مياه الأمطار، ومن خلال وجود فرق المتابعة الميدانية التي تباشر شفط المياه من خلال مضخات وصهاريج الشفط، إلى جانب الإشراف على مجاري الأودية والتأكد من عملها بالشكل المطلوب.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 03:21 PM
عبر شفط المياه وإزالة الأتربة وإصلاح المساراتبلدية الحازمي تواصل جهودها لإزالة آثار الأمطار على بيشة
تواصل بلدية مركز الحازمي أعمالها بإزالة آثار الأمطار التي هطلت على محافظة بيشة والمراكز التابعة لبلدية الحازمي بغزارة، وذلك عبر شفط المياه، وإزالة الأتربة، وإصلاح المسارات التي أثرت عليها السيول.
وأوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أن البلدية استنفرت إمكانياتها كافة لمواجهة هطول الأمطار التي تركزت بغزارة على المراكز التابعة للبلدية، مبيناً أن البلدية تواصل حتى هذه اللحظة جهودها بمشاركة الجهات ذات العلاقة والتعامل الفوري مع عملية تصريف مياه الأمطار للمواقع المخدومة من خلال شبكات تصريف مياه الأمطار، ومن خلال وجود فرق المتابعة الميدانية التي تباشر شفط المياه من خلال مضخات وصهاريج الشفط، إلى جانب الإشراف على مجاري الأودية والتأكد من عملها بالشكل المطلوب.
، بلدية الحازمي تواصل جهودها لإزالة آثار الأمطار على بيشة ،
المصدر : الخليج 365
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