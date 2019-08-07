فيديو وصور.. أمطار جازان تحتجز الأهالي في منازلهم

2019-08-07

متابعات الخليج 365 - علي شيبان- جازان

هطلت أمطار غزيرة مساء أمس على عدة محافظات في جازان حيث أغلقت بعض الشوارع، وتحاصر بعض المواطنين في منازلهم في بعض القرى التابعة لمحافظتي المسارحة وصامطة بسبب الطرق الترابية التي تحولت إلى برك مائية.

وفي تصريحات خاصة لـ “متابعات الخليج 365” تحدّث صقر مرير من قرية قائم البيطارية التابع لمحافظة أحد المسارحة قائلاً: لقد هطلت مساء أمس أمطار غزيرة على محافظة أحد المسارحة مما سبّب شللًا كاملًا في الحركة المرورية، وخاصة في داخل المحافظة وسارعت الجهات المعنية بالعمل اللازم، أما نحن في القري المجاورة للمحافظة فلم نجد أي اهتمام وأصبحنا سجناء في منازلنا من عصر أمس.

من جهة أخرى تحدث محمد طيب قائلًا: إن شوارع قرية قائم البيطارية تحولت إلى مستنقعات وتحولت إلى برك من المياه؛ وذلك بسبب عدم سفلتة الشوارع والتي طالبنا بها عدة مرات، ولكن لا حياة لمن تنادي، فلم نستطع الخروج من منازلنا أو الخروج بسياراتنا.

فيما أشار حسن دغريري، من سكان الدغارير التابعة لمحافظة صامطة قائلًا: هطلت مساء أمس أمطار غزيرة وخاصة على قرية الدغارير وتجمّعت المياه في عدة أماكن مثل خلف ثانوية البنات والحزام الشمالي؛ وذلك بسبب عدم وجود تصريف هذه المياه مما أدّى إلى دخول مياه الأمطار إلى منزل المواطنين مما تسببت في تلفيات عديدة في كل شيء.

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وأضاف أن جارنا وهو من منسوبي القوات المسلحة لم يستطع الخروج من منزله منذ أمس ناهيك أن المشكلة تكمن في هذه المستنقعات المائية والتي تهدد الأطفال دون الخامسة من العمر.. فأين الجهات المعنية؟

فيما ناشد أهالي القرى عبر “متابعات الخليج 365 “من الجهات المعنية بالاهتمام بالقرى وشوارعها حيث إنها أكثر ضرراً بسبب شوارعها الترابية وسحب هذه المياه فيها أقرب وقت ممكن.