الان تتابع وصول 904.017 حاجًا إلى المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 1:41 م, 7 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 في إحصائية لجنة الحج والزيارة المدينة المنورة - الخليج 365 بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة، حتى يوم، أمس 904.017 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 872.205 حجاج غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام 1440هـ، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 31.759 حاجاً.

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