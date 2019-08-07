شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أولى الرحلات الدولية بمطار الملك عبد العزيز الجديد.. الجمعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة) abdulaziz

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إطلاق أولى الوجهات الدولية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الصالة رقم (1)، من جدة إلى مطار أبو ظبي الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك إلى مطار البحرين الدولي، ومطار مسقط الدولي، وذلك عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية (ذهاباً وإياباً).

وأوضحت هيئة الطيران المدني أن الرحلات الدولية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة ستتم بشكل تصاعدي، وستبدأ بمحطتي أبو ظبي والبحرين ابتداءً من يوم 9 أغسطس الجاري، وستضاف محطة ثالثة ابتداءً من يوم 10 أغسطس إلى مطار مسقط الدولي بسلطنة عُمان.

وستنطلق الرحلة الأولى المتجهة من مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد إلى مطار أبو ظبي الدولي ابتداء من يوم الجمعة بواقع رحلة يوميا، كما تنطلق الوجهة الثانية نحو مطار البحرين الدولي بواقع رحلة يوميا، فيما يشهد يوم العاشر من أغسطس انطلاق الوجهة الدولية الثالثة المتجهة إلى مطار مسقط الدولي بسلطنة عُمان بواقع رحلة لمدة أربعة أيام في الأسبوع، وذلك عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية

يذكر أن الخطوط الجوية العربية السعودية نقلت في وقت سابق عملياتها ورحلاتها لـ (21) وجهة داخلية، إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، وشملت الوجهات (الباحة، الدوادمي، القيصومة، تبوك، ينبع، القريات، عرعر، الوجه، العلا، الهفوف، طريف، جيزان، شروره، الطائف، الجوف، بيشة، حائل، رفحاء، وادي الدواسر، أبها، ونجران).