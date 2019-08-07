شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف الملاحة بـ«ميناء جدة الإسلامي» بسبب الرياح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أعلن ميناء جدة الإسلامي عن إيقاف حركة الملاحة البحرية بسبب سرعة الرياح وتدني مستوى الرؤية الأفقية. جاء ذلك على حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع «تويتر».



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