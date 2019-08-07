شكرا لقرائتكم خبر عن «‏‫مدني الطوال» ينهي احتجاز 5 مواطنين بوادي تعشر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله مشهور (

ساهم الدفاع المدني بمحافظة الطوال بإنهاء احتجاز خمسة مواطنين بوادي تعشر، عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، والتي استمرت لمدة ستة ساعات، حيث أدى جريان وادي تعشر بشكل كبير إلى الحيلولة دون رجوعهم إلى أطراف الوادي.

وفي التفاصيل أن عدد من أهالي قرية العكرة التابعة لمحافظة الطوال، قامو بالذهاب لمتابعة جريان السيل للتأكد من سقيا أراضيهم الزراعية، وذلك عقب صلاة العشاء حيث بدأ سيرهم في اتجاه لم يصله السيل، وعندما وصلو إلى بغيتهم باغتهم جريان السيل، وإغلاق عليهم جميع اتجاهات العودة عندها ايقنو أنه لامجال للعودة بشكل أمن فالمياة تحيطهم من كل اتجاه، والمسافة للجانب الاخر تصل إلى 200 متر. وعلق عبدالله عكور أحد المحتزين، أنه بدأنا مسيرنا والطريق أمن، ولا يوجد أثر للسيل ولكنها دقائق معدوده إلا وقد حاصرتنا المياة من كل اتجاه، وقد كان الموقف صعباً حيث أنه من المحتجزين كبار في السن، وقد استمر احتجازنا لمدة أربع ساعات، فيما تم التواصل مع رجال الدفاع المدني الذين هبو بشكل سريع وباشرو الموقع، وبعد تقيم الموقف، تم إيصال اطواق النجاة وإخراج المحتجزين واحد تلو الآخر، علماً أنه تواجد من ضمن الفريق المنقذ غواص تواجد وسط السيل تحسباً لأي طاري.

وقدم المحتجزين وذويهم بالغ شكرهم لمنسوبي مدني الطوال على التفاعل السريع والمساهمة في إنجاح عملية الاحتجاز، مقدرين جهود أفراد الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، مؤكدين على أهمية الاهتمام بتحذيرات، ورسائل الدفاع المدني بعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول.