، بالصور.. "الجبير" يفتتح مشروع نفق المؤسس مع شارع ٢٨ بالدمام ،

محمد بن مسعود - الدمام - بتكلفة 268 مليون ريال ضمن خطط الأمانة لفك الاختناقات المرورية

افتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير صباح اليوم الأربعاء، مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز تقاطع شارع 28 بالدمام، ضمن استراتيجية وخطط الأمانة لفك الاختناقات المرورية.

وحضر الافتتاح رئيس المجلس البلدي لحاضرة الدمام عبدالهادي الشمري وعدد من أعضاء المجلس، ومساعد مدير مرور الشرقية العقيد سعيد القحطاني، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، وعدد من قيادات ومسؤولي أمانة المنطقة الشرقية، وعدد من أعضاء لجنة أصدقاء الأمانة، وجمع من المواطنين.

وفور وصوله لموقع المشروع، قام "الجبير" بتفقد جميع مكونات مشروع النفق، ثم استمع عن طريق مقاول المشروع والمهندسين المشرفين عليه عن شرح مفصل لكافة محتويات المشروع والمراحل التي مر بها وأثر هذا المشروع الحيوي الكبير على انسيابية الحركة المرورية.

وقام بجولة تفقدية على كامل المشروع وتفقد مداخل ومخارج السلامة، ثم افتتح المشروع رسمياً، بعد ذلك قام بالتأكد من انسيابية الحركة المرورية لقائدي المركبات بعد افتتاح المشروع.

وقال أمين الشرقية: افتتاح مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز انتهى قبل موعده المقرر بشهرين، إذ من المفترض أن يتم الانتهاء من كامل أعمال المشروع في شهر أكتوبر المقبل حسب الجدول الزمني المعتمد للمشروع.

يُذكر أن المشروع يتكون من عدد مسارين داخل النفق في كل اتجاه، وذلك بطول 850 متراً، بالإضافة إلى مسارين في طريق الخدمة في كلا الاتجاهين، كما تم تأهيل منطقة التقاطع بعمل إشارة مرورية ضوئية رباعية، مع الالتزام بأدوات السلامة المرورية للمشروع، وعمل اللوحات الإرشادية والتوجيهية ضمن المشروع.

ويهدف المشروع إلى المساهمة بشكل كبير في فك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية، داخل النفق شرقاً وغرباً في كلا الاتجاهين، وكذلك "شمالاً وجنوباً" بالجسر العلوي.

وتشتمل أعمال إنشاء مشروع النفق على جدران استنادية خرسانية ترتكز على قواعد خرسانية، والتي بدورها هي الأخرى مرتكزة على أوتاد من الخرسانة بأعماق تصل في بعض المناطق إلى 16 متراً، ويبلغ طول النفق 850 متراً، وهو عبارة عن مسارين بكل اتجاه، وقد تم مراعاة عوامل السلامة بإضافة سلمي طوارئ بكل اتجاه، بالإضافة إلى مسارين في طريق الخدمة في كلا الاتجاهين أيضا، وكذلك بلاطتين للدوران في الاتجاهين وبلاطة النفق الرئيسة بمنطقة التقاطع وهي من نوع البلاطات الصندوقية، مع زيادة عدد المواقف للسيارات على طول طرق الخدمة للنفق بالاتجاهين بشكل طولي وعرضي على حسب القطاع العرضي في كل منطقة من الطريق.

وتم تطوير أرصفة المشاة خلف منطقة مواقف السيارات بعرض لا يقل عن مترين، وتقدر القيمة الإجمالية لكامل أعمال المشروع والذي يضم نفق وجسر وتقاطع بأكثر من 268 مليون ريال.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع من قبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في وقت سابق وهو عبارة عن جسر علوي في شارع ٢٨ مع تقاطع طريق الملك عبدالعزيز بالدمام.

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