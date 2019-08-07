محمد بن مسعود - الدمام - في إطار جهود الوزارة الرامية إلى رفع أداء كوادرها الطبية والفنية أنهت وزارة الصحة تدريب 120 ممارساً صحياً في مستشفيات المشاعر المقدسة باستخدام أحدث التقنيات في التدريب بالمحاكاة للواقع. ويهدف تدريب الأطباء والطاقم التمريضي على التعامل السريع وإنقاذ الحالات الحرجة خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ ضمن إطار حرص الوزارة المستمر على رفع أداء كوادرها الطبية والفنية.

وتضمنت الدورة محاضرات نظرية، وورش عمل وتدريب على " الدمى" المبرمجة، للتأكد من جاهزية الفريق الطبي المكلف بالتدخل السريع للحالات الحرجة.

يذكر أن مستشفيات وزارة الصحة في المشاعر المقدسة تواصل تكثيف دوراتها التدريبية، وتنظيم ورش العمل والفرضيات، قبل وصول الحجاج إلى مشعر منى. 07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 02:48 PM في إطار جهود الوزارة الرامية إلى رفع أداء كوادرها الطبية والفنية Advertisements "الصحة" تدرب 120 ممارسًا على إنقاذ الحالات الحرجة في المشاعر "الصحة" تدرب 120 ممارسًا على إنقاذ الحالات الحرجة في المشاعر أنهت وزارة الصحة تدريب 120 ممارساً صحياً في مستشفيات المشاعر المقدسة باستخدام أحدث التقنيات في التدريب بالمحاكاة للواقع. ويهدف تدريب الأطباء والطاقم التمريضي على التعامل السريع وإنقاذ الحالات الحرجة خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ ضمن إطار حرص الوزارة المستمر على رفع أداء كوادرها الطبية والفنية.

وتضمنت الدورة محاضرات نظرية، وورش عمل وتدريب على " الدمى" المبرمجة، للتأكد من جاهزية الفريق الطبي المكلف بالتدخل السريع للحالات الحرجة.

يذكر أن مستشفيات وزارة الصحة في المشاعر المقدسة تواصل تكثيف دوراتها التدريبية، وتنظيم ورش العمل والفرضيات، قبل وصول الحجاج إلى مشعر منى. الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تدرب 120 ممارسًا على إنقاذ الحالات الحرجة في المشاعر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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