محمد بن مسعود - الدمام - 07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 02:37 PM ‏في كل عام يستضيف المؤذن عبدالله خوقير ‏عدداً من ⁧#ضيوف_الرحمن⁩.. ‏يُكرمهم، يعرّفهم بتاريخ الحرم، ويريهم بعضاً من مقتنياته التراثية. ‏في كل عام يستضيف المؤذن عبدالله خوقير ‏عدداً من ⁧#ضيوف_الرحمن⁩.. ‏يُكرمهم، يعرّفهم بتاريخ الحرم، ويريهم بعضاً من مقتنياته التراثية. الكلمات المفتاحية ، ‏في كل عام يستضيف المؤذن عبدالله خوقير ‏عدداً من ⁧#ضيوف_الرحمن⁩.. ‏يُكرمهم، يعرّفهم بتاريخ الحرم، ويريهم بعضاً من مقتنياته التراثية. ،

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