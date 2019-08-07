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يبذل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم جهوداً كبيرة في مهرجان أضحيتي ٤٠ الذي ينظمه بالتعاون مع أمانة القصيم، والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية ويستمر حتى التاسع من هذا الشهر.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع إنه :"تم توفير طاقم طبي بيطري مكون من أكثر من 25 طبيباً بيطرياً للكشف والمتابعة والإرشاد للقيام بالكشف على الأضاحي، والتأكد من حالتها الصحية وخلوها من الأمراض ومطابقتها لشروط الشرعية للأضحية، كما تم إطلاق برنامج إرشادي منوع عبر إقامة فعاليات إرشادية في مدينة الأنعام ومركز العقيلات ونقاط البيع والأسواق والمولات".
واختتم "الصوينع": تقوم الوحدة البيطرية ببريدة بتوفير عيادة متنقلة موجودة على مدار الساعة للحالات الطارئة في مدينة الأنعام مع استقبال الحالات في إجازة عيد الأضحى المبارك بمقر الوحدة البيطرية، ومن خلال مراقبتنا للأضاحي لم نلاحظ أي أمراض والحالة الصحية للأضاحي جيدة ولله الحمد".
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 02:27 PM
عيادة متنقلة بالسوق للكشف على الأغنام بمهرجان أضحيتي 40"الصوينع": لا أمراض بين الأضاحي بمدينة الأنعام ببريدة
يبذل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم جهوداً كبيرة في مهرجان أضحيتي ٤٠ الذي ينظمه بالتعاون مع أمانة القصيم، والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية ويستمر حتى التاسع من هذا الشهر.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع إنه :"تم توفير طاقم طبي بيطري مكون من أكثر من 25 طبيباً بيطرياً للكشف والمتابعة والإرشاد للقيام بالكشف على الأضاحي، والتأكد من حالتها الصحية وخلوها من الأمراض ومطابقتها لشروط الشرعية للأضحية، كما تم إطلاق برنامج إرشادي منوع عبر إقامة فعاليات إرشادية في مدينة الأنعام ومركز العقيلات ونقاط البيع والأسواق والمولات".
واختتم "الصوينع": تقوم الوحدة البيطرية ببريدة بتوفير عيادة متنقلة موجودة على مدار الساعة للحالات الطارئة في مدينة الأنعام مع استقبال الحالات في إجازة عيد الأضحى المبارك بمقر الوحدة البيطرية، ومن خلال مراقبتنا للأضاحي لم نلاحظ أي أمراض والحالة الصحية للأضاحي جيدة ولله الحمد".
، "الصوينع": لا أمراض بين الأضاحي بمدينة الأنعام ببريدة ،
المصدر : الخليج 365
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