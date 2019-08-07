، قوات الدفاع المدني بمنى تبدأ تطبيق الجانب التنفيذي في الخطة المُعَدّة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتأمين السلامة ومواجهة المخاطر طوال فترة تواجد ضيوف الرحمن

تقوم قوات الدفاع المدني بمشعر منى، بمهامها في تطبيق الجانب التنفيذي من خطة الدفاع المدني بمشعر منى؛ سعيًا لتحقيق الهدف العام من خطة الدفاع المدني لتأمين السلامة والوقاية من المخاطر.

وقال قائد قوات الدفاع المدني بمشعر منى العميد مبارك الخريف: قوات الدفاع المدني بمشعر منى تعمل على إعادة تحديد وتحليل المخاطر المحتملة قبل مباشرتها لمهامها في الحج، مع نهاية موسم الحج السابق؛ مستفيدة في ذلك مما تم رصده سابقًا، وتجهيز الآليات والقوى البشرية، وتنفيذ عدد من الجوانب المتعلقة بالتدريب بعد المباشرة، وتجهيز الجوانب الفنية؛ بهدف التهيئة للعمل في المشعر، ومن ثم الوصول إلى الجاهزية الكاملة للعمل.

وأكد امتلاكَ الدفاع المدني بمشعر منى لأحدث التقنيات لمواجهة أي طارئ، وجاهزيته التامة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية، واتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على سلامتهم طوال فترة تواجدهم في منى، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.

من جانبه، أشار ركن السلامة بمشعر منى العقيد ضيف الله المالكي، إلى استمرار عمل مجموعات الإشراف الوقائي بمشعر منى، في متابعة كافة مخيمات الحجاج والمنشآت الحكومية والمحلات التجارية؛ للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات قد تمثّل خطرًا على سلامة الحجاج أثناء وجودهم بالمشعر، بالإضافة إلى متابعة شبكات الإطفاء وأنظمة السلامة، والتأكد من عدم استحداث أي إضافات بعد وصول الحجاج للمشعر، والعمل على الإزالة الفورية لأي مخالفة، إلى جانب التعاون مع كل الأجهزة الأمنية في تطبيق قرار حظر استخدام الغاز المسال بالمشاعر.

وأوضح أن فِرَق الإشراف الوقائي أكملت تفقّد كل المخيمات والمرافق والمنشآت الواقعة في نطاق المشعر استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن.

بدوره، قال ركن الإطفاء بمشعر منى العقيد خالد السعيس: إن ركن الإطفاء بقوات الدفاع المدني، أنهت تجهيز الآليات، بالإضافة والتمركز في المواقع المهمة، وأنهت عملية استعداد وجاهزية الأفراد من خلال التمارين والفرضية، ومعرفة مداخل ومخارج المخيمات والمنطقة وطبيعتها للتهيؤ والاستعداد لأي طارئ.

ولفت إلى وجود عناصر الإنقاذ المائي الموزعة على مشعر منى؛ لتقوم بأعمالها في مهام الإنقاذ من حوادث الأمطار والسيول، إضافة لمجموعة الإسعافات، ودعم بعض الحالات خلال تواجدها في مراكز الدفاع المدني، وتنقسم منطقة منى إلى ست مناطق وكل منطقة بها مجموعة من فِرَق الدفاع المدني.

وتحدّث ركن الحماية المدنية بمشعر منى العقيد ظافر محمد الأسمري، عن أن أعمال الحماية المدنية بالمشعر، تبدأ بالمسح الجيولوجي لكامل المشعر من قِبَل ضباط أكاديميين مختصين، والقيام بأعمال الحماية المدنية وفق ثلاث مراحل تشمل "ما قبل الحالة الطارئة، وأثناء الحالة الطارئة، وبعد انتهاء الحالة الطارئة".

وأضاف: يتم في مرحلة ما قبل الحالة الطارئة من خلال مهام تفصيلية تقوم بها 33 جهة حكومية؛ بما يمكّن الدفاع المدني من الإشراف على الحالة الطارئة حال وقوعها؛ فيما تتم مراحل متعددة أثناء الحالة الطارئة، تشمل عمليات الإخلاء والإيواء والإطفاء والإنقاذ، والإخلاء الطبي؛ ليستمر العمل حتى إعادة التوازن لتعود الحالة إلى وضعها الطبيعي من عمليات إزالة الأنقاض وإصلاح الأضرار في المخيمات المتضررة، ثم إعادة إسكان الحجاج ممن تم إخلاؤهم، إضافة لما تقوم به فِرَق التدخل في حوادث المواد الخطرة والمنتشرة في جميع أنحاء المشعر، وتقوم بأعمالها من خلال أحدث الأجهزة الخاصة بالكشف والرصد وقياس الهواء.