حساب المواطن.. طريقة الحصول على مستحقات دفعة شهر أغسطس وتفاصيل مبادرة أجهزة التكيف

يبدأ برنامج حساب المواطن من الساعات الأولى لصباح الخميس الموافق 8/8/2019 صرف مستحقات المستفيدين من الدفعة رقم 21، وهي دفعة شهر أغسطس الميلادي، وذلك على غير العادة، حيث كان من المعتاد بأن يتم صرف مستحقات دفعة حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ولكن لظروف ما هذا الشهر، قد قرر المسؤولين عن البرنامج، صرف المستحقات مع يوم 8 أغسطس الجاري.

وذكرت بعض التقارير الإعلامية، بأن شروط الأهلية الخاصة بالدفعة المقبلة من برنامج حساب المواطن سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، لتكون الأمور واضحة أمام الجميع قبل بدء صرف مستحقات الدفعة 21 من حساب المواطن لجميع المستفيدين.

موعد صرف مستحقات حساب المواطن “دفعة أغسطس”

أشار المسؤولين عن برنامج حساب المواطن، بأن الحصول على مستحقات الدفعة رقم 21 سيكون من خلال الحسابات البنكية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن خلال الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 8 أغسطس، وهذا بدلًا من يوم 10 أغسطس، بسبب وجود تعارض بين الموعد الطبيعي لصرف الدفعات وبين أجازة وقفة عيد الأضحى المبارك لسنة 1440 هجريًا خلال هذا الشهر.

وذكرت بعض المصادر الإعلامية، بأنه لا حقيقة لما يتردد في وسائل الإعلام حول وجود زيادة في مستحقات هذه الدفعة من برنامج حساب المواطن، حيث لازالت القيمة المالية للدفعة ثابتة كما هي، بدون أي زيادة على الإطلاق، وهذا بحسب ما تم ذكره على لسان مسؤولين في برنامج حساب المواطن.

طريقة الحصول على الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن

وتحدث برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ليؤكد بأن عملية صرف المستحقات الخاصة بالدفعة الجديدة “دفعة شهر أغسطس” ستكون كالمعتاد من خلال الحسابات البنكية للمستفدين مع صباح يوم الخميس، وفي حالة وجود أي مشاكل في صرف الدفعات يجب على المستفيد التواصل مع الأرقام الرسمية لبرنامج حساب المواطن من أجل حل هذه المشكلة.

يذكر بأن عملية صرف مستحقات حساب المواطن كانت تجري في العادة يوم 10 أغسطس الجاري، ولكن بسبب وجود أجازة عيد الأضحى المبارك في هذا الموعد، قرر المسؤولين صرف تقديم موعد صرف مستحقات المستفيدين لتصبح يوم 8 أغسطس هذا الشهر فقط.

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إستخدام حاسبة حساب المواطن شهر أغسطس

أصبح بإمكان الجميع الآن معرفة قيمة الدفعات، وذلك عن طريق الحاسبة التقديرية للدعم على برنامج حساب المواطن، والتي تمكن المواطن من معرفة قيمة البدل الذي سيحصل عليه وفق لعدة معايير يطلق عليها “معايير الإستحقاق”، وهذا قبل نحو 24 ساعة من صرف مستحقات الدفعة رقم 21 من برنامج حساب المواطن.

ويذكر بأن برنامج حساب المواطن يفتح باب الإعتراض على مستحقات الدفعة، وذلك بعد مرور 5 أيام من صرف الدفعة، وهذا من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن على شبكة الإنترنت.

تعرف على تفاصيل مبادرة أجهزة التكيف عبر حساب المواطن

أطلق المسؤولين عن برنامج حساب المواطن، مبادرة وطنية وهي تعمل على توفير الكثير من الطاقة والأموال، وذلك تحت مسمى “مبادرة أجهزة التكيف”، والتي تتميز بكفاءة عالية للغاية، وبالإضافة إلى وضع نحو 900 ريال خصم مالي على كل جهاز من الأجهزة المطروحة في هذه المبادرة.

ولكن لن يتمكن أي شخص من إستخدام هذه المبادرة والإستفادة منها إلا بعدما يتأكد من كونه قد نجح في تحقيق شروط الأهلية للحصول على الدعم وذلك بواسطة إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد على موقع برنامج حساب المواطن.

حساب المواطن يكشف حقيقة وقف صرف المستحقات لمدة شهرين

بعدما أنتشرت أخبار عن وقف صرف مستحقات حساب المواطن لمدة شهرين، ونجحت هذه الأخبار في الإنتشار بصورة غير طبيعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان لابد من وجود رد من قبل المسؤولين عن برنامج حساب المواطن حول هذه الشائعات وتوضيح الحقائق أمام المواطنين.

وبالفعل ذكر المسؤولين عن برنامج حساب المواطن، بأن هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدين بأن الدولة السعودية ملتزمة بصرف مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن بشكل طبيعي على مدار الفترة المقبلة وبدون أي مشاكل تذكر على الإطلاق.