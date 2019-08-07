شكرا لقرائتكم خبر عن حدث عسكري سيفاجئ العالم ويصيب التحالف بصدمة كبرى.. هذا ما سيحدث في صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع، ، انه سيعقد مؤتمر صحفي هام، سيكشف فيه عن آخر المستجدات الميدانية.
وقال سريع انه سيتم الكشف في المؤتمر الصحفي عن تفاصيل عملية استهداف العرض العسكري التابع لقوات الحزام الأمني الموالية للتحالف في معسكر الجلاء بمحافظة عدن وكذلك عملية اطلاق صاروخ باليستي على هدف عسكري في الدمام.
وسيتخلل المؤتمر الكشف عن تفاصيل الصاروخ الجديد ومشاهد عمليات الإطلاق، وأيضا مشاهد هامة لضربات صاروخية أخرى وإحصائيات الوحدات العسكرية لشهر يوليو.
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