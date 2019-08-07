شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ألوية العمالقة على التصعيد في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت قيادة الوية العمالقة تصريح قالت فيه إنها ستصدر بيان تفصيلي وعام وهام عن موقفها من تطورات أحداث عدن والتأجيج الحاصل من قبل قوى وصفتها بأنها تريد تحقيق أهداف لصالح المليشيات الحوثية. وقالت إنها تثمن فيه موقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

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