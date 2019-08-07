صورة نادرة تنشر لأول مرة.. الملك عبدالله في مراسم غسل الكعبة

نشر الباحث التاريخي عبدالله العمراني صورة تاريخية للملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله – وهو يشارك في مراسم غسل الكعبة المشرفة قبل ربع قرن، وذلك في عام 1415 هـ ـ 1995 م.

وجاءت الصورة من أرشيف الباحث التاريخي عبدالله العمراني وتنشر لأول مرة، حيث كان حينها يتم غسل الكعبة مرتين في السنة، كما يظهر على يسار الملك عبدالله أمير منطقة مكة المكرمة في تلك الفترة الأمير ماجد بن عبدالعزيز يرحمه الله، وإلى جانبهما مجموعة من ضباط وأفراد قوات الطوارئ الخاصة والتي تشارك سنوياً في موسم الحج تحت قيادة قوات أمن الحج بحسب صحيفة “سبق”.