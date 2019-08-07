بالصور.. أمطار غزيرة وسيول بـ “جازان”.. والدفاع المدني يحذر من عبور الأودية

شهدت منطقة جازان، مساء اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفرقة، شملت محافظات: أحد المسارحة والعارضة والدائر وفيفا وهروب والعيدابي والحرث والطوال وصامطة وأبوعريش وجزر فرسان وصبيا وبيش وضمد، ومدينة جيزان. وسال على إثر هذه الأمطار، كل من: وادي جورا ووادي هراين بمحافظة الدائر سيل متوسط بمجراه الطبيعي، ووادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة، وسيل متوسط بمجراه الطبيعي ووادي مشرف ووادي جازان سيل متوسط بمجراه الطبيعي. وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة، جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، إنه تم نشر دوريات السلامة مع بداية الحالة المطرية، مُشيرًا إلى أن الأمطار والسيول كانت من خفيفة إلى غزيرة، وكانت السيول تجري بمجراها الطبيعي. وبين المقدم القحطاني أن الأمطار نتج عنها سقوط شجرة وأسلاك ضغط عالي على منزل بأحد المسارحة، وسقوط أسلاك ضغط عالي بصناعية أحد المسارحة، إضافة لدخول مياه الأمطار لعدد من المنازل بمواقع مختلفة بالمنطقة والتماس عدد من عدادات الكهرباء، وانقطاع عدة طرق بمواقع متفرقة من المنطقة.

وأشار لانجراف مركبة بوادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة، وجارٍ البحث عن المفقودين، مُحذرًا المواطنين والمقيمين من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول ومن عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها؛ تجنبًا لأي مكروه، وذلك نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية.وشدد المقدم القحطاني على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات. وأدت الأمطار الغزيرة لإغلاق الطرقات والدخول لبعض المنازل، وفشل مشروع التصريف الصحي في التصدي لكمية الأمطار النازلة في بعض القرى وأحياء المنطقة. وقال أحد المواطنين، من سكان حي الشرقية بمحافظة أبو عريش وفقًا لـ«عاجل»، إن مياه الأمطار داهمت منزله ومنازل جيرانه، والمجاري التي تُصرف الماء مسدودة، مناشدًا الجهات المعنية في سحب المياه وحل مشكلة التصريف الصحي.