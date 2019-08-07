وصول أول دفعة من حجاج اليمن «ضيوف خادم الحرمين»

وصل إلى مكة المكرمة اليوم 295 حاجًا وحاجة من اليمن، يمثلون الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، من أسر وذوي الشهداء المشاركين بعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وعموم الشعب اليمني.

وفور وصولهم إلى مقر إقامتهم، استقبلهم عددٌ من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج، بالورد وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ورحَّبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة في الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات.

وعبَّر الضيوف عن عظيم شكرهم وتقديرهم وامتناهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على ما وجدوه فور وصولهم المملكة من حفاوة وترحيب، مبينين أن هذه الاستضافة تؤكد ما يحمله خادم الحرمين الشريفين من مشاعر إنسانية ومحبة وحرص على خدمة الإسلام والمسلمين، سائلين الله- عز وجل- أن يجعل عمله في موازين حسناته وأن يجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين وأن يمده بعونه ونصره وتأييده.