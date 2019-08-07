«البريد» تتيح لضيوف الرحمن خدمة تلقي الطرود إلكترونيًّا

أطلقت مؤسّسة البريد السعودي، خدمةً لضيوف الرحمن لتلقي الطرود من مقر إقامة الحاج إلى الشحن من مكة المكرمة والمدينة المنورة ليتم شحنها إلى أنحاء العالم، ضمن البرامج الساعية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إنَّ هذه الخدمة تُمكِّن الحاج أن يقوم بطلب تلقي الطرود إلكترونيًّا عن طريق الرابط «https://pickup.sp.com.sa».

وتهدف هذه الخدمة، حسب الوكالة، إلى تسخير كل ما من شأنه أن يسهّل على ضيوف الرحمن لشحن طرودهم بكل يسر.

وكانت مؤسسة البريد قد أعلنت، أمس الثلاثاء، إطلاق مبادرة «حج بلا حقيبة» للمرة الأولى، وذلك بالتعاون مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.

وتتضمن المبادرة نقل أمتعة الحجاج من مخيماتهم بالمشاعر المقدسة إلى كل مناطق المملكة باستخدام أعلى التقنيات عبر تطبيق البريد السعودي؛ حيث تقدم الخدمة من خلال باقتين، تشمل الأولى توصيل الأمتعة إلى مكتب بريدي داخل المملكة بقيمة 53 ريالًا للحقيبة، والثانية عن طريق العنوان الوطني «منزل / عمل» بقيمة 105 ريالات للحقيبة لجميع مناطق المملكة.