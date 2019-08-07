قائد القوات المشتركة يبحث مع رئيس إريتريا «تهديدات الملاحة»

استقبل الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، بالقصر الرئاسي بأسمرة، قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز, بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة الإريترية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إنَّ اللقاء شهد التباحث في عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ كأمن جنوب البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب والتهريب بكل أشكاله ومواجهة تهديدات خطوط الملاحة البحرية الدولية.
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