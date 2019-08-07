المفتي يستقبل الكشَّافة ويشيد بـ«جهودهم الشرعية» لخدمة الحجاج

استقبل المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بمقر إقامته بمكة المكرمة، اليوم الأربعاء، المُشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بمكة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وقائد عام المعسكرات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي، وعددًا من القيادات الكشفية والكشَّافة.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن وزارة التعليم، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ الفهد قدَّم في بداية الاستقبال، شرحًا للمفتي عن جهود جمعية الكشَّافة العربية السعودية لخدمة الحجاج وتعاونها مع مختلف القطاعات بالحج، وشرحًا للخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية، بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية التي تسهم في خدمة الحاج.

وعبَّر المفتي، في كلمة وجهها للكشَّافين، عن شكره لهم وهم يقومون بذلك العمل التطوعي الخيّر المبارك، وبخاصةً أنّه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ حيث يساعدون الحاج التائه ويعينون الحجاج على أداء مناسكهم وهو عمل شرعي، منوهًا بجهود القادة الكشفيين ودورهم في تدريب وتوجيه أفراد الكشَّافة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت وزارة التعليم أنّ الوزير الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رئيس جمعية الكشَّافة العربية السعودية، دشَّن معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها الجمعية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وفور وصوله، اطلع الوزير على مقار لجنة الخرائط والأدلة الإرشادية ومجموعة التفويج، وتفقَّد الجهود المبذولة من الكشَّافين في هذا الإطار، واستمع إلى شرحٍ مُفصَّلٍ حول العمليات التي يقوم بها أبناء الوطن وبناته في قيادة وأفراد معسكرات الخدمة العامة في الحج، والتي تمثل داعمًا مهمًا لأعمال الدولة في خدمة ضيوف الرحمن.