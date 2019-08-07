توقف مفاجئ لـ«تكييفات» مطار الملك عبدالله بجازان.. ومديره يُطلع «عاجل» على السبب

كشفت مصادر «عاجل»، اليوم الأربعاء، عن «تعطُّل أجهزة التكييف المركزي في جميع مرافق مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان؛ منذ مساء أمس وحتى الآن».

وقالت المصادر، إن «تعطُّل أجهزة التكييف تم بصورة مفاجئة، وشملت الأعطال صالات المسافرين ومكاتب الموظفين...».

وبيَّنت مصادر «عاجل»، أن «إدارة المطار لجأت إلى توفير أجهزة مراوح عادية لتلطيف الجو، من خلال توزيع عددٍ منها على مكاتب الموظفين والصالات الداخلية».

وأوضحت المصادر، أن «هذا الحل المؤقت المتزامن مع ارتفاع حرارة الجو، دفع المسافرين للتذمر، لاسيما خلال أوقات الانتظار في المطار».

وأكدت مصادر «عاجل»، أن «عدم وجود إجراء سريع لإصلاح الأعطال التي طالت أجهزة التكييف، انعكس بصورة واضحة على كبار السن والنساء والأطفال».

وتساءل المسافرون ومعهم موظفو المطار عن عدم «توفير نظام تشغيل احتياطي يحل محل الأجهزة، التي يلحقها خلل فني نتيجة أي ظروف طارئة».

Advertisements

يتم هذا بالرغم من الجهود الكبيرة، التي تقوم بها الفرق الفنية المتخصصة في صيانة الأعطال؛ بمتابعة ميدانية من مدير المطار.

ويقصد مطار جازان الكثير من المسافرين في رحلات داخلية إلى عددٍ من مدن المملكة، عبر شركات الطيران من وإلى مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان.

وأكد مدير مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، المهندس مبارك الشهراني، لـ«عاجل»، أن «هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة عطَّل نظام التكييف بالمطار».

وقال مدير المطار، إن «العمل جارٍ لإصلاح وإعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن»، مشيرًا إلى أنه «على رأس الفريق الفني المعني بوضع التكييف بالصالات، من أجل إعادة التبريد».

وقال مدير المطار، إنه «فيما تواصل الفرق الفنية المتخصصة صيانة الأعطال، فإن وحدات التكييف الداخلية تعمل بصورة طبيعية داخل الصالات».