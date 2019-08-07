بالصور.. «رئاسة الحرمين» تحتفي بالحجاج عبر حملة «وسام فخر»

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، اليوم الأربعاء، توزيع الهدايا لضيوف الرحمن والاحتفاء بهم، وذلك ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» في موسمها السابع.

وقال مدير الإدارة عادل بن عبيد الأحمدي في بيانٍ صادرٍ عن «رئاسة الحرمين»، اطلعت عليها «عاجل»: إنّ توزيع الهدايا على قاصدي بيت الله الحرام تمّ بمشاركة مديري الإدارات التابعة للإدارة العامة وموظفين.

وأضاف أنَّ مثل هذه الحملات تأتِي بتوجيهات كريمة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خدمة لضيوف الرحمن لكي يؤدُّوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق تطلعات ولاة الأمر ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية (2030).