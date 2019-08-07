«تعليم الطائف» تدعو منسوبيها الجدد لإعادة ترتيب القطاعات.. وتوضّح آخر موعد

دعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الأربعاء، المعلمين والمعلمات الجدد لسرعة الدخول على نظام «نور» وإعادة ترتيب القطاعات.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الإدارة، اطلعت عليه «عاجل»: «تعليم الطائف ترحب بالمعلمين والمعلمات الجدد وتدعوهم للإسراع في الدخول على نظام نور وإعادة ترتيب القطاعات، علمًا بأنه سيتم إغلاق النظام الساعة 12 ليلًا مساء (غدٍ) الخميس 7 / 12 / 1440 هـ».

وأمس الأول الإثنين، أصدرت وزارة التعليم قرارًا بتعيين 10028 خريجًا وخريجة، منهم 10007 خريجين وخريجات على وظائف تعليمية بالمستوى الرابع، و21 محضرا مختبرا على وظائف تعليمية بالمستوى الثاني، اعتبارًا من تاريخ مباشرتهم العمل، على ألا تسبق المباشرة تاريخ 17/12/1440هـ.

وأكد القرار على توجيه المرشحين إلى إدارات التعليم في القطاعات وفق الاحتياج والموازنة في القطاعات حسب المؤهل ومرحلته، والتأكيد على المرشحين بأنّ اعتماد التعيين يستلزم تسليم نتيجة فحص اللياقة الطبية ومسوغات التعيين لإدارات التعليم، ومن لم يسلم كشف اللياقة الطبية فيعتبر ذلك عدولًا منه عن الوظيفية التعليمية.