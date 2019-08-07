بالفيديو.. الأمطار تدخل منازل بقرى القفل.. والبلدية تشارك فى النزح

نشرت بلدية القفل بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، لقطات توثّق نزح مياه الأمطار من داخل المنازل ومناطق تجمعاتها.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن البلدية، اطلعت عليه «عاجل»: «إلى ساعات متأخرة من صباح الأربعاء، بلدية القفل تواصل نزح مياه الأمطار من داخل المنازل وأماكن تجمعات المياه نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار على قرى مركز القفل مساء الثلاثاء».

وتعرَّضت جازان لهطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول التي جرفت سيارة كانت تستقلها عائلة مكونة من خمسة أفراد في وادي مسلة حسبما كشفت لـ«عاجل»، مصادر في مديرية الدفاع المدني بالمنطقة.

وأدّى هطول الأمطار الغزيرة التي صاحبتها عاصفةٌ رعديةٌ قوية، إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المواقع السكنية في البديع والقرفي بمحافظة أبو عريش، فيما هرعت فرق طوارئ شركة الكهرباء في محاولة لإصلاح الخلل وإعادة الخدمة للمشتركين.

Advertisements

وأدت الأمطار إلى غرق شوارع الأحياء السكنية في محافظة أبو عريش بالمياه، كما احتجزت الأمطار العديد من الأسر نتيجة محاصرة المياه منازلهم، فيما لجأت البلدية إلى الاستعانة بصهاريج الصرف الصحي لشفط المياه بصورة عاجلة.

وطالب الأهالي بضرورة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بكل الأحياء السكنية في المحافظة وإنهاء معاناتهم من تجمعات مياه الأمطار ومحاصرتها المنازل، معبرين عن خشيتهم من مخاطر المياه الراكدة بيئيًّا وصحيًّا، كما تعطل عدد من السيارات على الطرقات الرئيسة جراء كثافة منسوب المياه.

وسبق أن حذَّرت إمارة منطقة جازان، جميع المواطنين والمقيمين بمحافظات ومراكز وقرى المنطقة، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال هطول الأمطار الغزيرة والتقيد بتنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.