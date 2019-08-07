«الصخَري» يوضح خريطة الأمطار المتوقعة خلال ساعات

أوضح الباحث في الأحوال الجوية والظواهر الفلكية أ‏‏‏‏‏‏‏‏‏بو عبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم الأربعاء، المناطق التي من المتوقع أن تشهد هطول أمطار عليها خلال الساعات المقبلة.

وقال الصخري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقع ظهيرة ومساء اليوم الأربعاء فرص أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة وتُصحَب بالبرد على غرب منطقة نجران وأجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومحافظات جنوب منطقة مكة ومحافظة الطائف».

وأضاف: «قد تشمل الفرصة بشكل أخف شمال الطائف وشمال شرق مكة ومحافظات رنية والخرمة وتربة».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، توقّعت فيه هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وتسود هذه الحالة، بحسب تقرير الهيئة، على مناطق جازان, وعسير, والباحة، وكذلك منطقة مكة المكرمة وتشمل العاصمة المقدسة والمشاعر، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.