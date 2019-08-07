حج / المشرف على معسكرات الخدمة العامة يلتقي منسوبي معسكر الملك خالد



منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

زار المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، يرافقه قائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي، مساء أمس، معسكر الملك خالد الكشفي حيث كان في استقبالهم قائد المعسكر فواز بن مريزيق العتيبي، الذي أطلعهم على أبرز الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي ينفذها المعسكر.

وأكد الفهد على أهمية نشر ثقافة التطوع لدى الشباب باعتبارهم الحاضر الجميل والمستقبل المشرق، داعياً إلى ضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين أفراد المعسكرات، والعمل على تشجيع وتكريم القطاعات المتميزة والداعمة للجهود التطوعية التي تقوم بها المعسكرات في خدمة الحجاج.

وأشار الفهد إلى أن ما تقدمه جمعية الكشافة من عمل في خدمة الحجاج منذ أكثر من 58 عاماً هو حصيلة تعاون وجهود مشتركة بين الجمعية وقطاعاتها وشركائها من بعض الجهات الحكومية والأهلية بهدف تقديم خدمة نوعية للحجاج تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر –حفظهم الله– في توفير كل سبل الراحة لهم، وتأكيداً لروح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى الكشافة والجوالة والقادة الكشفيين بالإضافة إلى إظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن وإبراز الدور التربوي للحركة الكشفية.

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13:46ت م

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