منى 06 ذو الحجة 1440هـ الموافق 07 أغسطس 2019م واستقوم قوات الدفاع المدني بمشعر منى بمهامها في تطبيق الجانب التنفيذي من خطة الدفاع المدني بمشعر منى، سعياً لتحقيق الهدف العام من خطة الدفاع المدني لتأمين السلامة والوقاية من المخاطر.وأوضح قائد قوات الدفاع المدني بمشعر منى العميد مبارك الخريف ، أن قوات الدفاع المدني بمشعر منى تعمل على إعادة تحديد وتحليل المخاطر المحتملة قبل مباشرتها لمهامها في الحج ، مع نهاية موسم الحج السابق مستفيدة في ذلك مما تم رصده سابقاً , وتجهيز الآليات والقوى البشرية وتنفيذ عدد من الجوانب المتعلقة بالتدريب بعد المباشرة، وتجهيز الجوانب الفنية بهدف التهيئة للعمل في المشعر، ومن ثم الوصول إلى الجاهزية الكاملة للعمل.وأكد امتلاك الدفاع المدني بمشعر منى لأحدث التقنيات لمواجهة أي طارئ لا قدر الله، وجاهزيته التامة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية، واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامتهم طوال فترة تواجدهم في منى، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.ومن جانبه، أشار ركن السلامة بمشعر منى العقيد ضيف الله المالكي، إلى استمرار عمل مجموعات الإشراف الوقائي بمشعر منى في متابعة كافة مخيمات الحجاج والمنشآت الحكومية والمحلات التجارية للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات قد تمثل خطراً على سلامة الحجاج أثناء وجودهم بالمشعر، بالإضافة إلى متابعة شبكات الإطفاء وأنظمة السلامة، والتأكد من عدم استحداث أي إضافات بعد وصول الحجاج للمشعر، والعمل على الإزالة الفورية لأي مخالفة إلى جانب التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية في تطبيق قرار حظر استخدام الغاز المسال بالمشاعر، مفيداً أن فرق الإشراف الوقائي أكملت تفقد كافة المخيمات والمرافق والمنشآت الواقعة في نطاق المشعر استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن.// يتبع //13:43ت م0118

حج / قوات الدفاع المدني بمشعر منى تقوم مهامها في تطبيق الجانب التنفيذ في خطة الدفاع المدني / إضافة أولى واخيرة

بدوره بين ركن الإطفاء بمشعر منى العقيد خالد السعيس، أن ركن الإطفاء بقوات الدفاع المدني أنهت تجهيز الآليات بالإضافة والتمركز في المواقع المهمة، وأنهت عملية استعداد وجاهزية الأفراد من خلال التمارين والفرضية ومعرفة مداخل ومخارج المخيمات والمنطقة وطبيعتها للتهيؤ والاستعداد لأي طارئ ـ لا قدر الله، بالإضافة إلى وجود عناصر الإنقاذ المائي الموزعة على مشعر منى لتقوم بأعمالهم في مهام الإنقاذ من حوادث الأمطار والسيول، إضافة لمجموعة الإسعافات ودعم في بعض الحالات خلال تواجدها في مراكز الدفاع المدني، وتنقسم منطقة منى إلى ست مناطق وكل منطقة بها مجموعة من فرق الدفاع المدني".

فيما بين ركن الحماية المدنية بمشعر منى العقيد ظافر محمد الأسمري، أن أعمال الحماية المدنية بالمشعر تبدأ بالمسح الجيولوجي لكامل المشعر من قبل ضباط أكادميين مختصين، والقيام بأعمال الحماية المدنية وفق ثلاث مراحل تشمل "ما قبل الحالة الطارئة، وأثناء الحالة الطارئة، وبعد انتهاء الحالة الطارئة" ؛ حيث يتم في مرحلة ما قبل الحالة الطارئة من خلال مهام تفصيلية تقوم بها 33 جهة حكومية ، بما يمكن الدفاع المدني على الإشراف على الحالة الطارئة حال وقوعها ـ لا قدر الله، فيما تتم مراحل متعددة أثناء الحالة الطارئة تسمل عمليات الإخلاء والإيواء والاطفاء والإنقاذ، والإخلاء الطبي ليستمر العمل حتى إعادة التوازن لتعود الحالة إلى وضعها الطبيعي من عمليات إزالة الانقاض وإصلاح الأضرار في المخيمات المتضررة، ثم إعادة إسكان الحجاج ممن تم إخلاءهم , إضافة لما تقوم به فرق التدخل في حوادث المواد الخطرة والمنتشرة في جميع أنحاء المشعر وتقوم بأعمالها من خلال أحدث الأجهزة الخاصة بالكشف والرصد وقياس الهواء.

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