حج / 32 كشافًا وجوالًا بتنمية الشقيري يشاركون في خدمة الحجيج



الشقيري 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

تشارك جوالة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيري التابع لمحافظة ضمد في معسكرات الخدمة العامة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بموسم الحج للعام الحالي 1440هـ، وذلك بتنظيم وإشراف من جمعية الكشافة العربية

وأوضح رئيس لجنة التنمية محمد بن إبراهيم مجلي أن اللجنة تسهم بفرقتين ، الأولى للجوالة بمعسكر منى الجديد ، والثانية للكشاف المتقدم بمعسكر منى الوادي ، وتضم الفرقتين 32 فردًا ، حيث شرعت بأداء دورها مع بقية الفرق المشاركة ، وتقديم المساعدة للحجاج وإرشادهم وتسهيل أدائهم لمناسك الحج.

وكان أفراد الجوالة باللجنة قد باشروا مهامهم الميدانية بأعمال المسح الميداني لجمع المعلومات الميدانية ، ليتمكنوا من أداء مهامهم في إرشاد التائهين وتنظيم وإدارة الحشود خلال موسم الحج، بالتعاون مع الجهات المختصة.

// انتهى //

13:38ت م

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الشقيري 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واستشارك جوالة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيري التابع لمحافظة ضمد في معسكرات الخدمة العامة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بموسم الحج للعام الحالي 1440هـ، وذلك بتنظيم وإشراف من جمعية الكشافة العربية السعودية وأوضح رئيس لجنة التنمية محمد بن إبراهيم مجلي أن اللجنة تسهم بفرقتين ، الأولى للجوالة بمعسكر منى الجديد ، والثانية للكشاف المتقدم بمعسكر منى الوادي ، وتضم الفرقتين 32 فردًا ، حيث شرعت بأداء دورها مع بقية الفرق المشاركة ، وتقديم المساعدة للحجاج وإرشادهم وتسهيل أدائهم لمناسك الحج.وكان أفراد الجوالة باللجنة قد باشروا مهامهم الميدانية بأعمال المسح الميداني لجمع المعلومات الميدانية ، ليتمكنوا من أداء مهامهم في إرشاد التائهين وتنظيم وإدارة الحشود خلال موسم الحج، بالتعاون مع الجهات المختصة.// انتهى //13:38ت م0115

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