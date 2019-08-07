حج / وزارة الصحة توصي ضيوف الرحمن باتباع إرشادات السلامة



منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

أوصت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام بتجنب الزحام والتدافع فهما من أكثر أسباب الإصابات والرضوض في الحج، واختيار الأوقات المناسبة للتحرك وأداء المشاعر.

وحرصًا على سلامة ضيوف الرحمن دعت "الصحة" إلى الحفاظ على النظافة الشخصية بالاغتسال، بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى وضرورة غسل اليدين, قبل الأكل وبعده, وبعد استخدام دورات الماء، وبعد العطاس والسعال، وعند العودة إلى مقر الإقامة، وتجنب عادة البصق على الأرض، وضرورة استخدام المناديل, عند السعال أو العطاس، وتغطية الفم والأنف به، ثم التخلص منها في سلة النفايات.

وحذّرت الوزارة جميع الحجيج من قضاء الحاجة خارج دورات المياه أو المراحيض، ورمي مخلفات القمامة وبقايا الأكل في الشارع، مشددة على تغيير الملابس بملابس أخرى نظيفة بشكل مستمر والحرص على تنظيف الفم والأسنان بانتظام يوميًا.

// انتهى //

13:36ت م

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