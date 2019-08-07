حج / "صحة مكة" تنظم معارض وحملات توعوية لحجاج بيت الله الحرام



منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

نظمت وزارة الصحة عدداً من المعارض التوعوية لرفع الوعي لدى الحجاج, والحفاظ على سلامتهم أثناء أدائهم مناسك الحج.

وشاركت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بجناح توعوي ضمن معرض "آمنون" بتنظيم من شرطة العاصمة المقدسة, شمل على عدد من النشرات واللوحات التوعوية, وقدم خدمات وقائية للزوار والحجاج, كذلك شاركت المديرية بمعارض مماثله في صالة المسافرين بقطار الحرمين, ومحطة النقل الجماعي "سابتكو", ومكاتب الخطوط

كما نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمكة مبادرة "نرتقي معاً" قدمت من خلالها عدداً من اللوحات التي توضح خطر التبغ, وشارك بها عيادة مكافحة التبغ وطرق الإقلاع عنه.

وأقام مستشفى الملك فيصل ركن تثقيفي عن أكثر الأمراض والإصابات التي قد يتعرض لها حجاج بيت الله الحرام, إضافة لرفع الوعي عن ضربات الشمس ومرض السكري مع توزيع مظلات شمسيه وبطاقات تعريفية لمصابي السكري ونشرات توعوية.

ونظم مستشفى النور التخصصي حملة "تذكرتي لحج صحي", والتي تهدف لنشر الوعي وثقافة الحج الصحي للحجاج وتغيير السلوك الخاطئ، إضافة لتوزيع اللوحات بشوارع وطرق مكة والمشاعر المقدسة تحمل رسومات توضح السلوك الصحي الصحيح, ليستفيد منها جميع الحجاج بمختلف لغاتهم, وتواصل "الصحة" حملاتها التوعوية طيلة موسم الحج.

// انتهى //

13:34ت م

0111



منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسنظمت وزارة الصحة عدداً من المعارض التوعوية لرفع الوعي لدى الحجاج, والحفاظ على سلامتهم أثناء أدائهم مناسك الحج.وشاركت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بجناح توعوي ضمن معرض "آمنون" بتنظيم من شرطة العاصمة المقدسة, شمل على عدد من النشرات واللوحات التوعوية, وقدم خدمات وقائية للزوار والحجاج, كذلك شاركت المديرية بمعارض مماثله في صالة المسافرين بقطار الحرمين, ومحطة النقل الجماعي "سابتكو", ومكاتب الخطوط السعودية ووكالة الطيار, كذلك تواجد معرض توعوي في برج الصفوة المقابل للحرم المكي الشريف.كما نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمكة مبادرة "نرتقي معاً" قدمت من خلالها عدداً من اللوحات التي توضح خطر التبغ, وشارك بها عيادة مكافحة التبغ وطرق الإقلاع عنه.وأقام مستشفى الملك فيصل ركن تثقيفي عن أكثر الأمراض والإصابات التي قد يتعرض لها حجاج بيت الله الحرام, إضافة لرفع الوعي عن ضربات الشمس ومرض السكري مع توزيع مظلات شمسيه وبطاقات تعريفية لمصابي السكري ونشرات توعوية.ونظم مستشفى النور التخصصي حملة "تذكرتي لحج صحي", والتي تهدف لنشر الوعي وثقافة الحج الصحي للحجاج وتغيير السلوك الخاطئ، إضافة لتوزيع اللوحات بشوارع وطرق مكة والمشاعر المقدسة تحمل رسومات توضح السلوك الصحي الصحيح, ليستفيد منها جميع الحجاج بمختلف لغاتهم, وتواصل "الصحة" حملاتها التوعوية طيلة موسم الحج.// انتهى //13:34ت م0111

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