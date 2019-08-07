السعودية | “العدل” تخصص دائرتين للنظر في نزاعات عقود عمل موسم الحج

المناطق - الرياض

خصصت وزارة العدل وللمرة الأولى دائرتين للقضايا العمالية خلال موسم حج 1440 هـ، للنظر في المنازعات العمالية التي لا تتجاوز عشرين ألف ريال، والمنازعات المتعلقة بعقود العمل الموسمية خلال موسم الحج.

وتنظر الدوائر في المنازعات العمالية الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومزدلفة وعرفات وأحمية المشاعر ومرافقتها.

وتشارك الدائرتان العماليتان ضمن عشرين دائرة قضائية في موسم حج هذا العام؛ وللمرة الأولى تتواجد دوائر قضائية عماليّة متخصصة.

وتلبي الدائرتان احتياجات القائمين على خدمة ضيوف الرحمن من العمال وأصحاب العمل وضبط العلاقات التعاقدية العمالية بما يعود لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن كافة؛ وجرى دعمها بالكوادر القضائية والإداريّة المؤهّلة لتسهيل سير عملها وإنجاز المنازعات العمالية والمتعلقة بموسم الحج.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في إطار استعداداتها لحج عام 1440 هـ عن تجهيز 20 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعري منى وعرفة إضافة إلى 5 كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية.

ويشار إلى أن المحاكم العمّاليّة باشرت اختصاصها في مطلع هذا العام الجاري؛ بإجراءات سهلة وميسرة تضمن تحقيق العدالة الناجزة للمستفيدين وتتماشى مع طبيعة المنازعات العمالية كون لها صفة الاستعجال.