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فرنسا تنفي دعوة روحاني للمشاركة في قمة مجموعة الـ7
متابعات الخليج 365 - متابعة
نفى مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الأربعاء، ما تردد عن توجيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة للرئيس الإيراني حسن روحاني للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المقرر عقدها في باريس هذا الشهر.
وكان المسؤول الفرنسي يرد على تقرير نشره موقع المونيتور وذكر أن ماكرون دعا روحاني للمشاركة في القمة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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