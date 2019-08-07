2019-08-07

متابعات الخليج 365 - واس

مشعر منى يعد أكبر المشاعر مساحة في مكة المكرمة وهو وادي تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، وجمرة العقبة من جهة مكة المكرمة ، ووادي محسر من جهة مشعر مزدلفة.

” منى ” البياض والجمال والخيام .. فيها يلقي الحجاج رحالهم ، وتأنس نفوسهم.

” منى ” .. مستقر الحجاج في أطيب بلد وأحب البقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

” منى ” .. شوق يتجدد في ذاكرة كل حاج ..

“يا راحلين إلى منىً بقيادي

هيجتموُ يوم الرحيل فؤادي ”

” منى ” .. الشوق والحنين .

كم من العيون ذرفت دمعها شوقًا إلى تلك الديار وأداء فريضة الحج.

” منى ” .. فيها مستقر الحجاج بسهولها وجبالها .. بخيامها ومبانيها ، بأنوارها وروحانيتها .. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات.

يأتون إليها من كل فج عميق مشاة وركباناً ..

يأتون مِنْ قريب وبعيد ..برًا وبحرًا وجوًا ..

جاؤوا ملبين دعوة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله بالتأذين بالحجّ ، فقام على مقامه ونادى: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا بيته العتيق.

جاؤوا إلى ” منى ” .. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات.

ما أجمل تلك اللحظات ..وما أسعدها من أوقات يقضيها ضيوف الرحمن في أفضل أيام الدنيا.