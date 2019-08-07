أرباح سوفت بنك تفوق التوقعات بفعل مكاسب صندوق رؤية

2019-08-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حققت مجموعة سوفت بنك اليابانية أرباحًا تشغيلية فصلية تفوق التوقعات في الوقت الذي شهدت فيه قفزة في مكاسب الاستثمار من صندوق رؤية التابع لها البالغ حجمه 100 مليار دولار.

واتسمت نتائج أعمال المجموعة بالتقلب على نحو متزايد وحول المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة ماسايوشي سون التركيز من الدخل القابل للتوقع من قطاع الاتصالات لصالح رهانات، عبر صندوق المجموعة العملاق، على شركات ناشئة شريعة النمو بتقييمات متغيرة، بحسب وكالة رويترز.

وقالت سوفت بنك يوم الأربعاء إن أرباحها التشغيلية في صندوق رؤية المدعوم من المملكة البالغ حجمه 100 مليار دولار ارتفعت 66 بالمئة إلى 397.6 مليار ين في الربع الأول المنتهي في يونيو.

وأضافت المجموعة أن استثمارات الصندوق البالغة قيمتها 66.3 مليار دولار في 81 شركة تبلغ قيمتها حاليًا 82.2 مليار دولار، مع نمو قيمة الاستثمارات في شركات مثل أويو لسلاسل الفنادق ودورداش لخدمة التوصيل.