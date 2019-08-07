الرئيس الإريتري يستقبل قائد القوات المشتركة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، بالقصر الرئاسي بأسمره أمس الثلاثاء، قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة الإريترية.

وتم خلال اللقاء التباحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كأمن جنوب البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب والتهريب بأشكاله كافة، ومواجهة تهديدات خطوط الملاحة البحرية الدولية.