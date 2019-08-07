، انقشع الظلام وبانت معالمها .. شاهد أبو عريش تغرق في أمطار الـ "93 مللي" ،

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وثّقت لقطات مصوّرة، صباح اليوم الأربعاء، بعد الأمطار الغزيرة أمس، أطنان المياه التي أغرقت محافظة أبو عريش، وتجمعت في الشوارع والأحياء وغمرت الصناعية وحي القدس وكثيراً من المواقع السكنية في المحافظة.
ورصدت "الخليج 365"، صباح اليوم، مشاهد لمحافظة أبو عريش جنوب منطقة جازان بعد أمطار الـ 93 ملي، كاشفةً عن انقطاع الطرق، ومنها: طريق الحزام ودوار المانجو وكذلك جرف المركبات بطريق العارضة أبو عريش، وغمر الأحياء الداخلية للمدينة وسط مطالبات الأهالي بكشف أوجه القصور ومعالجتها كون الواقعة متكرّرة.
وفي السياق ذاته، رصد مغرّدون مشاهد أخرى لسوق أبو عريش وانقلاب الشاحنات والمركبات بالمحافظة.
وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في جازان يحيى القحطاني؛ قد حذّر المواطنين والمقيمين من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، ومن عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسير فيها؛ تجنباً لأيّ مكروهٍ - لا قدّر الله -؛ لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، مشدداً على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، ومتمنياً السلامة للجميع.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 01:00 PM
في واقعة مكرّرة .. ومطالبات من الأهالي بكشف أوجه القصور ومعالجتهاانقشع الظلام وبانت معالمها .. شاهد أبو عريش تغرق في أمطار الـ "93 مللي"
وثّقت لقطات مصوّرة، صباح اليوم الأربعاء، بعد الأمطار الغزيرة أمس، أطنان المياه التي أغرقت محافظة أبو عريش، وتجمعت في الشوارع والأحياء وغمرت الصناعية وحي القدس وكثيراً من المواقع السكنية في المحافظة.
ورصدت "الخليج 365"، صباح اليوم، مشاهد لمحافظة أبو عريش جنوب منطقة جازان بعد أمطار الـ 93 ملي، كاشفةً عن انقطاع الطرق، ومنها: طريق الحزام ودوار المانجو وكذلك جرف المركبات بطريق العارضة أبو عريش، وغمر الأحياء الداخلية للمدينة وسط مطالبات الأهالي بكشف أوجه القصور ومعالجتها كون الواقعة متكرّرة.
وفي السياق ذاته، رصد مغرّدون مشاهد أخرى لسوق أبو عريش وانقلاب الشاحنات والمركبات بالمحافظة.
وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في جازان يحيى القحطاني؛ قد حذّر المواطنين والمقيمين من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، ومن عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسير فيها؛ تجنباً لأيّ مكروهٍ - لا قدّر الله -؛ لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، مشدداً على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، ومتمنياً السلامة للجميع.
، انقشع الظلام وبانت معالمها .. شاهد أبو عريش تغرق في أمطار الـ "93 مللي" ،
المصدر : الخليج 365
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