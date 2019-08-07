، "حقوق الإنسان" تبصر الحجاج بحقوقهم وتذكّر الوزارة: هذا هو المنوط بكم ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
قالت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، إن حقوق حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين التي يجب على وزارة الحج والعمرة التأكّد من حصولهم عليها تتضمن تمكينهم من أداء فريضة الحج بعد التعاقد مع إحدى الشركات والمؤسسات المرخصة.
وأوضحت الهيئة قائلة: يتمتع المواطنون والمقيمون بـ #المملكة بجملة من الحقوق في #الحج، ومن هذه الحقوق ما هو منوط بـ #وزارة_الحج_والعمرة التأكّد من حصولهم عليها، حيث تتلقى الوزارة من الحجاج شكاواهم وملاحظاتهم على الشركات والمؤسسات، وتحقق بشأنها لإصدار القرار المناسب حيالها.
وقالت "حقوق الإنسان": تشتمل هذه الحقوق على التسهيل لراغبي الحج التعاقد مع الشركات والمؤسسات المرخصة، ونقل بياناتهم إلى وزارة الداخلية لإصدار تصاريح الحج لهم، إضافة إلى الرقابة الفاعلة على تنفيذ الشركات والمؤسسات للخدمات المتفق عليها، وكذلك تقديم تقارير عن أداء المرخص لهم للنظر في المخالفات وشكاوى الحجاج، إضافة إلى تمثيل الحاج أمام المحاكم الشرعية المختصة التي اعترضت الشركة أو المؤسسة على قيمة تعويضه.
وأضافت: تتضمن الحقوق تأهيل الشركات والمؤسسات القادرة على تقديم الخدمة بالشكل المناسب وأخذ الضمانات المالية اللازمة على الشركات والمؤسسات لضمان وفائها بالعقود المبرمة، إضافة إلى استقبال شكاوى وملاحظات الحجاج على الشركات والمؤسسات والتحقيق وإصدار قرار بشأنها، وتنفيذ قرارات معاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة وإعادة حقوق الحجاج، وتسليم الحجاج قيمة التعويض المقررة للحاج عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 12:46 PM
تتضمن رقابة فاعلة على تنفيذ الشركات والمؤسسات للخدمات المتفق عليها
قالت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، إن حقوق حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين التي يجب على وزارة الحج والعمرة التأكّد من حصولهم عليها تتضمن تمكينهم من أداء فريضة الحج بعد التعاقد مع إحدى الشركات والمؤسسات المرخصة.
وأوضحت الهيئة قائلة: يتمتع المواطنون والمقيمون بـ #المملكة بجملة من الحقوق في #الحج، ومن هذه الحقوق ما هو منوط بـ #وزارة_الحج_والعمرة التأكّد من حصولهم عليها، حيث تتلقى الوزارة من الحجاج شكاواهم وملاحظاتهم على الشركات والمؤسسات، وتحقق بشأنها لإصدار القرار المناسب حيالها.
وقالت "حقوق الإنسان": تشتمل هذه الحقوق على التسهيل لراغبي الحج التعاقد مع الشركات والمؤسسات المرخصة، ونقل بياناتهم إلى وزارة الداخلية لإصدار تصاريح الحج لهم، إضافة إلى الرقابة الفاعلة على تنفيذ الشركات والمؤسسات للخدمات المتفق عليها، وكذلك تقديم تقارير عن أداء المرخص لهم للنظر في المخالفات وشكاوى الحجاج، إضافة إلى تمثيل الحاج أمام المحاكم الشرعية المختصة التي اعترضت الشركة أو المؤسسة على قيمة تعويضه.
وأضافت: تتضمن الحقوق تأهيل الشركات والمؤسسات القادرة على تقديم الخدمة بالشكل المناسب وأخذ الضمانات المالية اللازمة على الشركات والمؤسسات لضمان وفائها بالعقود المبرمة، إضافة إلى استقبال شكاوى وملاحظات الحجاج على الشركات والمؤسسات والتحقيق وإصدار قرار بشأنها، وتنفيذ قرارات معاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة وإعادة حقوق الحجاج، وتسليم الحجاج قيمة التعويض المقررة للحاج عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
، "حقوق الإنسان" تبصر الحجاج بحقوقهم وتذكّر الوزارة: هذا هو المنوط بكم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "حقوق الإنسان" تبصر الحجاج بحقوقهم وتذكّر الوزارة: هذا هو المنوط بكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.