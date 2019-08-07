، رئيس دوريات "الأمر بالمعروف": نبيّن الصفة الشرعية لأعمال الحج ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشمري": نسعى لتحقيق مشاركة فاعلة ومتميزة مع الأجهزة الأخرى

ذكر مدير عام إدارة الشؤون الميدانية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورئيس لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية بالحج، الشيخ خلف بن صغير الشمري، أن اللجنة تشرف على مواقع الرئاسة العامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الحجاج بالقصيم والمركز التوجيهي في منفذ الوديعة بنجران، وعددها 42 مركزًا توجيهيًّا ونقطة توزيع.

وقال "الشمري": تعمل اللجنة لضمان تحقيق مشاركة فاعلة ومتميزة مع كل الأجهزة واللجان الأخرى، عبر تسخير الإمكانات والطاقات لخدمة ضيوف الرحمن؛ من خلال أعمالها الميدانية وبرامجها التوجيهية؛ ليؤدوا حجهم وفق الهدي النبوي الشريف، بكل يُسر وطمأنينة.

وأضاف: تم ترشيح عدد من الأعضاء الميدانيين المؤهلين من حملة الشهادات العليا والعلم الشرعي ومن ذوي الخبرة والكفاءة في حُسن التعامل مع الحجاج والزوار، بعد تدريبهم في برامج متخصصة للتعامل مع ضيوف الرحمن، إضافة إلى ترشيح عدد كافٍ من المترجمين الذين يتحدثون بأبرز اللغات الحية، وتم اختيارهم بعناية فائقة من طلاب الجامعات السعودية.

وأردف أن عملهم ينصبّ على الترجمة بين الحاج والعضو الميداني؛ حيث تم توزيعهم على المراكز التوجيهية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفت النظر إلى أن الرئاسة قامت بتخصيص ستة مراكز توجيهية في مكة المكرمة، موزعة على جبل النور، وجبل ثور، وجبل عرفة، ومقبرة المعلاة، ومكتبة مكة المكرمة، والجعرانة، بالإضافة إلى الفرقة التوجيهية عند مسجد البيعة بجوار الجمرات، وعدد من المراكز التوجيهية الأخرى بالمدينة المنورة كمركز هيئة البقيع، ومركز الشهداء، ومركز الخندق، وكذلك مكاتب توجيهية، ونقاط توزيع في المنطقة المركزية بساحات المسجد النبوي، ومدينة حجاج الجو والبحر، وميقات ذي الحليفة، ومسجد قباء.

وتطرّق "الشمري" إلى تفعيل منصات التواصل الإلكتروني بخمس عشرة لغة، وتوجيه الحجاج لها للاستفادة منها، بالإضافة لتوزيع الكتب والمطويات.