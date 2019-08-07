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ارتفاعات قياسية للذهب لم تحدث منذ عام 2011 تعرف على سعر الذهب اليوم في السعودية وأسباب ارتفاعات...

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الذهب من أهم المعادن النفيسة التي تحرص الدول، والمؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم، والمستثمرين والمواطن العادي، على اقتنائها و فالذهب معدن أمن للاستثمار على المدى البعيد، وسنقدم لكم سعر الذهب في المملكة فالذهب منذ قدم التاريخ وهو يستخدم للحلى والتزين للنساء، وفي منطقتنا العربية تتفاخر به النساء ويقدم كهدية ثمينة في المناسبات السعيدة.

شهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تذبذب كبير في أسعاره، وارتفع بصورة كبيرة نتيجة عدة عوامل سنقدمها في داخل المقال، وسوف نقدم لكم الأسباب التي تتحكم في سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب في السوق السعودي اليوم الأربعاء

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار
ذهب عيار 24 179 47.76
ذهب عيار22 164 44
ذهب عيار21 157 42
ذهب عيار18 134 36
ذهب عيار 14 104 28
ذهب عيار 12 90 24
ذهب عيار10 75 20
سعر الجنيه الذهب 1250 334
سعر أوقية الذهب 5560 1483
سعر سبيكة الذهب 17876 4767
سعر كيلو الذهب 178756 47670

التوقعات لأسعار الذهب العالمية في الفترة القادمة

تشير التوقعات إلى أن الذهب سيرتفع في الفترة القادمة، إذا أستمر التصعيد والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على هذا المستوى، مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الأمر الذي سيجعل الطلب على الذهب يزداد، وبالتالي يرتفع سعره، ويعتبر المعدن النفيس في هذه الأوضاع هو الملاز الأمن للاستثمار، وأستبعد الخبراء الاقتصاديون اتجاه كبار المستثمرين إلى البيع في الفترة القادمة، ويعتبر أسعار الذهب الحالية هي الأعلى منذ عام 2011.

أسباب ارتفاع الذهب في الأسواق العالمية حالياً

  1. من أهم أسباب ارتفاع الذهب حالياً هو تخفيض سعر الفائدة الأمريكية.
  2. التوترات بين إيران والدول الغربية وأمريكا بسبب ناقلات النفط في مضيق هرمز.
  3. التوترات والحرب التجارية بين أمريكا والصين مما جعل الذهب ملازاً أمناً للاستثمار.
  4. خفض قيمة اليوان الصيني مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار.
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