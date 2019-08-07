ارتفاعات قياسية للذهب لم تحدث منذ عام 2011 تعرف على سعر الذهب اليوم في السعودية وأسباب ارتفاعات...

الذهب من أهم المعادن النفيسة التي تحرص الدول، والمؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم، والمستثمرين والمواطن العادي، على اقتنائها و فالذهب معدن أمن للاستثمار على المدى البعيد، وسنقدم لكم سعر الذهب في المملكة فالذهب منذ قدم التاريخ وهو يستخدم للحلى والتزين للنساء، وفي منطقتنا العربية تتفاخر به النساء ويقدم كهدية ثمينة في المناسبات السعيدة.

شهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تذبذب كبير في أسعاره، وارتفع بصورة كبيرة نتيجة عدة عوامل سنقدمها في داخل المقال، وسوف نقدم لكم الأسباب التي تتحكم في سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب في السوق السعودي اليوم الأربعاء

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار ذهب عيار 24 179 47.76 ذهب عيار22 164 44 ذهب عيار21 157 42 ذهب عيار18 134 36 ذهب عيار 14 104 28 ذهب عيار 12 90 24 ذهب عيار10 75 20 سعر الجنيه الذهب 1250 334 سعر أوقية الذهب 5560 1483 سعر سبيكة الذهب 17876 4767 سعر كيلو الذهب 178756 47670

التوقعات لأسعار الذهب العالمية في الفترة القادمة

تشير التوقعات إلى أن الذهب سيرتفع في الفترة القادمة، إذا أستمر التصعيد والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على هذا المستوى، مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الأمر الذي سيجعل الطلب على الذهب يزداد، وبالتالي يرتفع سعره، ويعتبر المعدن النفيس في هذه الأوضاع هو الملاز الأمن للاستثمار، وأستبعد الخبراء الاقتصاديون اتجاه كبار المستثمرين إلى البيع في الفترة القادمة، ويعتبر أسعار الذهب الحالية هي الأعلى منذ عام 2011.

أسباب ارتفاع الذهب في الأسواق العالمية حالياً