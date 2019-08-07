حساب المواطن يجيب على استفسار بشأن مبادرة التكييف

انتشرت في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية أن حساب المواطن طرح مبادرة لشراء تكييفات بأسعار مدعمة، وذلك للمستفيدين من ذلك البرنامج الذي يقوم بدعم المواطنين بمبالغ مالية لمواجهة التطورات الراهنة وعمليات الإصلاح الإقتصادي التي يقوم بها المسئولين السعوديين، وفي إطار ذلك استفسر مواطن سعودي بشأن صحة تلك المبادرة، وهل هي تابعة بالفعل لمشروع حساب المواطن وذلك في تعليق على تويتر، وكان الرد بأنها تابعة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة وهي مبادرة وطنية أطلقها المركز للمساعدة في الحصول على تكييف جيد وبأسعار متميزة.

وترك حساب المواطن رابط المركز وكذلك المبادرة مؤكدًا للمستفسر بالتوجه عبره إلى صفحتها على تويتر، وترك أي استفسارات تخصه وأن الإخوة الزملاء سوف يقومون بالرد عليه، وبذلك يتضح أن تلك المبادرة لا علاقة لها مطلقًا بالحساب وأنها مستقلة بذاتها، وأنه لا صحة لما يتم تداوله حول ذلك الأمر كما تم التأكيد على ذلك من مسئولي الحساب.

حساب المواطن لم يرد على استفسار خطير

هذا وقد طرح أحد المواطنين استفسار آخر خطير مدعومًا بصورة وذلك ردًا على طلب من الحساب على تويتر بسرعة التسجيل للحصول على دفعة سبتمبر، حيث أكد أنه يحصل على 300 ريال سعودي فقط برغم أن حاسبة حساب المواطن تكشف غير ذلك، وتؤكد أن من حقه الحصول على 775 ريال، وتساءل المواطن أين يذهب هذا الفارق في المبلغ مطالبًا بالرد عليه لتوضيح ذلك، إلا أن مسئولي الحساب لم يقوموا بإعطائه أي توضيحات بهذا الشأن حتى الآن.

هذا وينتظر جميع المواطنين الخاضعين للدعم صرف دفعة شهر أغسطس من حساب المواطن غدًا الخميس الموافق 8 أغسطس، وذلك بعد تقديم موعده بسبب أجازة عيد الأضحى المبارك حيث من المقرر صرفه كعادة الدفعات الماضية يوم العاشر من الشهر الميلادي.