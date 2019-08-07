صعود أسعار المعدن الأصفر إلي مستويات قياسية تعرف على السعر اليوم الأربعاء في المملكة وأسباب الارتفاع...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام عرب نيوز في المملكة العربية السعودية، يسعدنا التواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن أسعار المعدن الأصفر في المملكة، الذي يبحث عنه الكثيرين من المستثمرين الباحثين عن ملاز أمن للاستثمار، وكذلك المواطن العادي، فالذهب عند العرب له عدة أستخدامات من أهمها، الزينة عند النساء، والاستثمار الأمن، ويقدم كهدية قيمة تعبر عن قدر الذي يقدمها، ويقدم كهدية من العريس إلي عروسته كشبكة.

توجد عدة عوامل تؤثر في سعر الذهب، سنقدمها لكم داخل المقال وسوف نقدم لكم أيضاً التوقعات لسعر الذهب في الفترة القادمة، ونتمنى أن نوفق في تقديم معلومة صحيحة ودقيقة ترضي متابعينا الأعزاء في المملكة.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء 7/8/2019

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار ذهب عيار 24 179 48 ذهب عيار 22 164 44 ذهب عيار 21 157 42 ذهب عيار 18 134 36 ذهب عيار 14 104 28 ذهب عيار 12 90 24 ذهب عيار 10 75 20 سعر الجنيه الذهب 1250 334 سعر أونصة الذهب 5559 1483 سعر سبيكة الذهب 17876 4767 سعر كيلو الذهب 178756 47670

أهم الأسباب التي تحدد سعر الذهب

سعر الدولار يعتبر السبب الأول والأهم في تحديد سعر الذهب.

الدولار كلما ارتفع ينخفض سعر الذهب وكلما انخفض يرتفع سعر الذهب.

أسعار البترول العالمية تتحكم في سعر الذهب.

العرض والطلب يحدد سعر الذهب في الأسواق العالمية فكلما ذاد الطلب ارتفع السعر والعكس صحيح.

التوقعات لأسعار الذهب في الفترة القادمة

يتوقع المستثمرون في المعدن الأصفر مزيد من الارتفاعات في الفترة القادمة، نتيجة عدة أسباب، وهي زيادة الطلب على شراء الذهب نتيجة تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، ونتيجة التوتر القائم في منطقة الخليج العربي بسبب احتجاز إيران لناقلة النفط الانجليزية في مضيق هرمز، ونتيجة خفض سعر الفائدة الأمريكية في الفترة الماضية، كل هذه الأسباب تشير إلي صعود الذهب في الفترة القادمة.