حج / بر أبها تسيّر حملة للحج قوامها 137 حاجاً وحاجة



أبهـا 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

سيرت جمعية البر الخيرية بأبها اليوم، حملة الحج لهذا العام بعدد 137 حاجاً وحاجة.

وأوضح أمين عام الجمعية محمد بن فحاس أن حملات الحج التي تقدمها الجمعية خصصت للأفراد الذين لم يحجوا من قبل ، ومن الأسر غير القادرة على أداء هذه الفريضة، مشيداً بالجهود التي تقدمها الحكومة الرشيدة للحجاج من الداخل والخارج ، من تسهيلات وخدمات لا مثيل لها .

وسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم سالمين، وأن لا يحرم كل من دعم هذا المشروع الأجر والثواب .

// انتهى //

12:42ت م

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