حج / "أهمية التوحيد والاتباع والتحذير من ضده " .. محاضرة ضمن أنشطة وزارة الشؤون الإسلامية في الحج



مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة محاضرة بعنوان "أهمية التوحيد والاتباع والتحذير من ضده" ألقاها محمد بن رمزان الهاجري ، وذلك بجامع الجزار في مكة المكرمة .

وتأتي المحاضرة ضمن الحملة التوعوية التي دشنها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤخراً بعنوان "الحج منهج قويم"، وتنفذها الوزارة خلال حج هذا العام 1440 هـ.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة رشحت أكثر من 800 داعية ومترجم، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الحج لهذا العام 1440هـ.

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12:23ت م

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